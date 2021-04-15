Amerikan askerlerinin 'buradayız' demek için ateşlediği toplar

Rus haber sitesi RT, 13 Nisan günü Avustralyalı bağımsız gazeteci Caitlin Johnstone'un bir makalesine yer verdi.

Johnstone makalede Amerikan savaş makinesinin Suriye'den Afganistan'a geniş bir coğrafyadaki varlığını sorguluyor.

New Yorker'da okuduğu bir paragraf Johnstone'un yazdıklarına vesile olmuş. Burada, ABD'nin o dönem Orta Doğu'daki askeri kuvvetlerini yöneten McKenzie'nin 2019 yılında IŞİD'e karşı operasyonların merkezi olarak kullanılmakta olan bir bir köye yaptığı ziyaretten söz ediliyor. Bombalarla imha edilmiş bir petrol tesisinin yakınındaki bu köyde konuşlanmış olan Amerikan kuvvetlerinin o dönemdeki yegane etkinliğini, ziyaret sırasında bir subay New Yorker'daki yazıyı kaleme alan Robin Wright'a anlatmış.

"Buradaki yegane askeri etkinliğimiz, haftada iki defa 155 milimetre howitzer topuyla boş çöle atış yapmak" demiş subay. "Herhangi bir hedef gözetmeksizin. 'Sadece buradayız demek' için."

Johnstone, bu cümlenin kendisinde yarattığı etkiyi şu sözlerle ifade ediyor:

"Dünyada cenneti kurmuş olabilirdik, bunu yapamamamız için tek bir geçerli neden yok. Onun yerine, ahmak sosyopat tarafından yönetilen hükümetlerin 'tek kutupluluk' adını verdikleri hayali bir tanrı adına birbirlerine nükleer silahlar sallamalarına izin veriyoruz."

Avustralyalı gazetecinin çok somut bir çözüm önerdiğini ya da yakınmanın ötesine geçebildiğini söyleyemiyoruz.

Anlattığı hikaye ise fazlasıyla somut: 'Sadece biz buradayız demek için' ateşlenen toplar...

Ve tabii bundan biraz daha fazlası.

Oldukça fazlası...