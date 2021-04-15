'Askerlerin çekilmesi Afganistan’ı terk etmek anlamına gelmiyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO komutasındaki yabancı güçlerin ABD’nin 11 Eylül’e kadar tamamlamayı planladığı çekilme takvimiyle uyumlu olarak Afganistan’dan 1 Mayıs’tan itibaren çekilmeye başlayacaklarını bildirdi.

Stoltenberg, açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le Brüksel’de NATO genel merkezindeki görüşmesinin ardından yaptı.

Blinken ve Austin, ABD Başkan'ı Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilme kararını ve NATO’nun Afganistan’daki geleceğini görüşmek üzere birliğin 30 üyesiyle gün boyunca temaslarda bulundu.

VOA'nın haberine göre Stoltenberg, Blinken ve Austin asker çekmenin Afganistan’ı terk etmek olmadığı mesajını verdi.

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD’nin Afgan Hava Kuvvetleri ve Özel Görev Kanadı gibi birimlere kaynak sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Bakan, Afgan güvenlik güçlerinin maaşlarının da ödenmeye devam edileceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise “Birliklerimizi eve getirmek demek Afganistan’la ilişkilerimizi sonlandırmak ta da ülkeye desteğimizi çekmek demek değil” diye konuştu.