'Alsancak viyadükleri' sonunda kaldırılıyor ama güvenlik alınmadan

İzmir'in Konak ilçesinde Kordon'da uzun yıllardır duran atıl durumdaki Alsancak viyadükleri için 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası kaldırma kararı çıkmıştı. Görüntü kirliliğine neden olan viyadükler depremde zarar görmüş ve yapıdan parçalar kopmaya başlamıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yıkım ihalesini kazanan Ümsan İnşaat viyadükleri kaldırma çalışmalarına başladı. Öte yandan tonlarca kilo ağırlığındaki viyadüklerin kaldırılması sırasında yeterli güvenlik önlemi almadığı görüldü.

Hemen yanında araç yolu bulunan viyadüklerin kaldırılması sırasında araç trafiği durdurulmadı. İş güvenliği uzmanları durumun özellikle sivil araçlar için büyük tehlike yarattığını, sahanın tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Viyadükler yıllarca kaldırılmamıştı

Alsancak Limanı'ndaki viyadükler, İzmir'de 90'lı yılların başlarında Çeşme Otoyolu'na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.

Yol için ilk öneri 1991’de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur’dan gelmişti. Denizi doldurarak 6 şeritli yol yapmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yapımı gerçekleştiren Karayolları’na çevreciler, meslek örgütleri, yurttaşlar karşı çıkmıştı. Belediye buna rağmen 31 Mart 1997‘de Kordon’u doldurmaya başladı. 6 ay içinde 2 milyon 200 bin tona yakın dolgu malzemesi döküldü.

Danıştay’da dava sürerken dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hukuki bütün sorunları çözdüğünü belirtmiş ve "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün bu yolları bitirmesi gerek. Ancak yol biterse ben artı puan alacağım. Bu nedenle siyasi bir tercih olarak yol bitirilmiyor" diye konuşmuştu.

Çürümeye terk edilmişti

Mimarlar Odası İzmir Şubesi de hazırladığı yeni projeyle mevcut dolgunun yeşil alan olarak değerlendirebileceğini belirtti. Proje Bayındırlık, İskan ve Turizm bakanlığına gönderildi.18 Nisan 1999’da Belediye başkanı seçilen Ahmet Piriştina döneminde alan yeşillendirilerek bugünkü halini aldı. Tek şeritli bir araç yolu ile 15 Haziran 2000 yılında halka açıldı.

Her bir ayağı yaklaşık eski parayla 95 milyar liraya mal olduğu söylenen viyadük ayakları Büyükşehir ile Karayolları arasındaki belirsizlik sonrası ortada kaldı.

Projenin iptaliyle ortada kalan Alsancak ve Liman viyadükleri çürümeye terkedildi ve yıllarca kaldırılmadı.