Almanya'nın 3 eyaletinden Sputnik V aşısının kullanımına destek

Almanya'nın üç eyaletinin başbakanları, Rusya tarafından koronavirüse karşı üretilen Sputnik V aşısını kullanma fikrini desteklediklerini duyurdu.

Alman Funke Medya Grubu'nun aktardığına göre, Saksonya Başbakanı Michaea Kretschmer, "Sağlık hizmetleri, ilaç ve aşı gibi meselelerde güven büyük bir rol oynuyor. Rusya, bilimsel çalışmalar alanında büyük bir ülke. Rusya'nın bilim insanlarının etkili bir aşı geliştirdiklerinden şüphem yok. Aşı onaylanmalı" diye konuştu.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow, Almanya'nın AstraZeneca aşısına bağlı olmasının aşı kampanyasına zarar verdiğini savundu. Rus aşısı üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ramelow, "Son olarak Sputnik V başlığını değerlendirmek önemli" dedi.

Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff da, "Sağlık meselelerinde aşının kökeninin bir önemi olmamalı. Ben çocukken çocuk felcina karşı Rus aşısı kullandım ve bir sorun olmadı" açıklamasında bulundu.