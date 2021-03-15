Almanya, İtalya, Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Almanya, Fransa ve İtalya'da AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımı geçici olarak askıya alındı.

Almanya Sağlık Bakanlığı, Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanımının ihtiyati tedbir olarak askıya alındığını duyurdu.

İtalya da aşının kullanımını geçici olarak durduran ülkeler arasına katıldı. İtalya'da daha önce aşının belirli bir parti sevkıyatının kullanımı durdurulmuştu.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımının geçici olarak durdurulması kararı aldıklarını açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı da AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının yan etkileri üzerine incelemelerin devam etmesi nedeniyle aşının kullanımının ihtiyaten askıya alındığını açıkladı. Son olarak Hollanda Sağlık Bakanlığı aşının kullanımını iki haftalığına askıya aldığını bildirmişti.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığına yönelik iddialar üzerine aralarında Danimarka, Norveç ve İrlanda'nın da olduğu 10'un üzerinde ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü belirtmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" ifadesini kullanmıştı.