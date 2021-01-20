Almanya'da yeni önlemler açıklandı

Almanya´da dün saat 14:00´te (Almanya saati) toplanan Merkel ve Eyalet Başbakanlarından oluşan kurul, yeni kararlar aldı.

Toplantıdan kısa süre önce salgınla mücadeleye ilişkin önerilerin bulunduğu kapsamlı bir taslak kamuoyuyla paylaşılmıştı. En çok konuşulan başlıklar, FFP2 maske zorunluluğu, okulların kapalı kalması ve evden çalışmanın daha yaygın hale getirilmesi oldu. Saat 21:00 gibi okulların kapalı kalması konusunda çıkan anlaşmazlık ve gerginlikten dolayı ara verilmek zorunda kalınan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantının saat 21:40 gibi bitmesi ardından Merkel´in yaptığı açıklamaya göre yeni kurallar şöyle:

Karantina kuralları, kısıtlamalar 31 Ocak´tan 14 Şubat´a kadar uzatıldı.

Buluşmaların 1 kişiyle sınırlı kalması devam edecek.

Market, mağaza gibi alanlar ve toplu taşıma araçlarında medikal maske kullanımı (FFP2, KN95/N95) zorunlu hale getirildi.

Okullar ve kreşler 14 Şubat´a kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İşveren, 15 Mart tarihine kadar, mümkün olduğu sürece evden çalışma olanağı sunmak ve mümkün kilmak zorunda olacak.

Risk grubunda bulunan hasta, yaşlı ve engellilerin daha fazla koruma altına alınması kabul edildi.

İbadethanelerde medikal maske kullanımı, mesafe kurallarına uyma şartları ve 10 kişilik sınırlandırma devam edecek.

Eyaletlerden oluşan Almanya´da, kurallar genellikle tüm ülke çapında uygulanamıyor. Belirlenen kurallar eyaletlere göre esnetilip, sıkılaştırılabiliyor.

Merkel açıklamasında, sayıların düşmesi ve yoğun bakım yataklarında yoğunluk olmamasından memnun olduğunu söylerken; özellikle mutasyona uğrayan virüsün (B117), yüksek bulaş oranınından dolayı tehlikeli olduğunu, Almanya´da vakalar görünse de henüz baskın olmadığını, bunun önüne geçmek için bugünden itibaren önlemleri sıkılaştırmak gerektiğini ifade etti.

Aşı konusuna da değinen Merkel, Pfizer´la tedarik sorunu yaşandığını ama Pfizer´dan bağımsız aşı çalışmalarına devam edileceğini ve aşı üretiminin direkt Almanya’da yapılabilmesi için de görüşmeler yapıldığını söyledi. Perşembe günü yapılacak Avrupa Zirvesi toplantısının konusu da aşı ve B117 virüsü olacak.