Almanya'da Merkel'in iletişim ofisinde casus şüphesi

Aralık 2019'a kadar Alman Şansölyesi Angela Merkel'in İletişim Ofisi'nde çalışan bir kişinin Mısır'a casusluk yaptığından şüphelenileniliyor. Yetkililer, Mısır'ın Almanya'da yaşayan muhalefet gruplarına casusluk yapması için kişileri işe aldıklarına inanıyorlar.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından Perşembe günü sunulan bir rapora göre, Almanya Federal Basın Bürosu çalışanı, yıllardır Mısır gizli servisi için çalışmakla suçlanıyor.

Şansölye Angela Merkel'in sözcüsü ve Federal Basın Bürosu başkanı Steffen Seibert, "Devam eden soruşturmalar veya personel meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Alman menşeli Bild'e göre, şüpheli adamın basın bürosunun ziyaretçi servisi için orta düzey bir çalışan olarak çalıştığı söyleniyor.

Federal Cumhuriyet Savcısı, adamın casusluk şüphesiyle suçlandığını ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Raporda, "Mısır kurumlarının, Almanya'daki Mısır diplomatik misyonlarına ziyaretleri ve Mısır'a yaptıkları gezilerle Almanya'da yaşayan Mısırlıları istihbarat amacıyla işe almaya çalıştıklarına dair göstergeler var." ifadesi yer aldı.

Alman hükümeti, Mısır gizli servislerinin Almanya'da yaşayan Müslüman Kardeşler üyeleri ve Kıpti Hıristiyan topluluğunun üyeleri hakkında bilgi toplamaya çalıştığına inanıyor.