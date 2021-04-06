Almanya’da geleneksel Paskalya yürüyüşü yapıldı

Geçtiğimiz hafta sonu Federal Almanya Cumhuriyeti’nin çeşitli kentlerinde geleneksel Ostermarsch yürüyüşü (Paskalya yürüyüşü) gerçekleştirildi.

“Barış için yürüyüş” olarak da adlandırılan yürüyüşün bu yılki çağrı metninde,

Alman Ordusu’nun nükleer silahsızlandırılması, Federal Almanya topraklarının nükleer silahlardan arındırılması,

Alman Ordusu’nun insansız hava araçlarından arındırılması ve ABD Ordusu’na insansız hava aracı desteğinin durdurulması,

Federal Almanya Gayri Safi Milli Hasılası’ndan orduya ayrılan bütçenin %2’nin altına indirilmesi,

Rusya ve Çin’e karşı yürütülen kışkırtıcı ve düşmanlığa sürükleyen politikaların son bulması,

Avrupa Birliği Ordusu Projesi’nin sonlandırılması

Silah ihracatının son bulması

Federal Almanya Ordusu’nun sınır dışı operasyonlardan derhal çekilmesi,

İstikrarlı silahsızlanma ve silah endüstrisinin sivil ihtiyaçlar için dönüştürülmesi,

Nükleer silahlanmanın yayılmasını önlemek için anlaşma imzalanması,

Uluslararası hukuka uygunluk

Silahlanmaya ayrılan bütçe ve politik enerjinin toplumun eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönlendirilmesi talepleri dile getirildi.

Almanya´nın çeşitli kentlerinde yapılan yürüyüşlerde, TKP- Almanya Örgütleri de Berlin, Münih, Stuttgart, Hamburg, Bremen ve Frankfurt gibi büyük kentlerde varlığını gösterirken, çoğu kentte TKP, KKE ve DKP´den oluşan komünist bloklar halinde yüründü.

Yürüyüşe çeşitli sendika, parti ve örgütler katılım gösterirken, TKP Almanya Örgütleri bildirilerini dağıtarak, yürüyüşte barış mücadelesinin sınıf mücadelesi olduğuna dikkat çeken dövizler taşıdı." Emperyalı̇stlerı̇n Savaş Çığırtkanlığına Karşı İşçı̇ Sınıfı Enternasyonalı̇zmı̇!" başlığını taşıyan bildiride şu satırlara da yer verildi:

BARIŞ MÜCADELESİ SINIF MÜCADELESİDİR!

Türkiye Komünist Partisi’nin gönlü barıştan yana olan ve savaş karşıtı mücadelede yerini alan tüm dostlarına çağrısıdır; savaş tehlike- sini yaratan ve arkasında yatan güç emperyalizm ve burjuvazinin kâr arayışıdır. Kapitalizm ve burjuvazi var oldukça halklar üzerindeki savaş tehditi de var olmaya devam edecektir. TKP bu uğurda, bu kirli düzeni değiştirmek için örgütlü mücadeleye çağırmaktadır!

Yaşasın emekçilerin uluslararası dayanışması!

Öte yandan Stuttgart´ta yapılan barış yürüyüşüyle aynı saatte gerçekleşen bir diğer eylem de Querdenker hareketinin düzenlediği eylem oldu. Yürüyüş hiçbir mesafe ve hijyen kuralına uymaksızın, maskesiz bir şekilde gerçekleşti.

Stuttgart polis merkezi eylemden önce bir açıklama yaparak, yüzlerce polisin eyleme eşlik edeceğini, gerekli ve aşırı durumlarda kullanılmak üzere tomaları hazır bulunduracaklarını bildirdi. Sonrasında yapılan açıklamada bu eyleme yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.