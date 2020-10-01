NATO'ya yeni bir Alman genel sekreter mi?

2014'den beri NATO Genel Sekreterliğini yürüten Jens Stoltenberg'in iki kez uzatılan görev süresi yaklaşırken Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in yeni genel sekreter adayı olarak kabul gördüğü Alman basınına yansıdı.

Trump hükümetinin Almanya'daki askerlerinin önemli bir kısmını geri çekmesi ve Macron'un ''NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti'' sözleri üzerine ittifak üyeleri arasında kriz yaşayan NATO'ya ilk kez bir kadın sekreterin gelmesinin olanak dahilinde olduğu belirtiliyor.

Annegret Kramp-Karrenbauer'in olası NATO Genel Sekreterliği: 'İkinci tarihsel cinsiyet başarısı' mı?

NTV'den gazeteci Wolfram Weimer'in Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı'na seçilen Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'den sonra Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO Genel Sekreteri seçilmesinin ''ikinci tarihsel cinsiyet başarısı'' olarak ilan etmesi üzerine ülke medyasında tartışmalar hız kazandı.

Gazeteci Weimer'in Kramp-Karrenbauer'in kadın kimliğinden hareketle cilaladığı ''barışçı'' imaj algısı yaratma çabasının, bir zorbalık örgütü olarak NATO'nun gerçek işlevini gizlemede fayda sağlamayacağı şimdiden belli.

Gazeteci Wolfram Weimer, Kamp-Karrenbauer'in NATO içindeki çıkar çatışmalarını engelleyip, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlayabileceğini ileri sürerek Alman bakanın şu sözlerini aktarıyor: ''Benim göreve geldiğimden beri altını çizdiğim şudur: NATO bizim güvenliğimizin köşe taşıdır. NATO'yu korumak zorundayız çünkü onun yeri doldurulamaz. İttifak içerisindeki Alman rolü temel niteliklidir.''

Aylar öncesinden başlayan ziyaretler diplomasisi kullanarak NATO'ya üye ülkelerin yöneticileriyle bir araya gelen Kramp-Karrenbauer, mevcut Genel Sekreter Stoltenberg ile de ''sıcak ilişkiler''e sahip. Hatta bu konuda Stoltenberg'in açıktan Kramp-Karrenbauer'i işaret ederek, ''Plan Annegret Kramp-Karrenbauer'' ifadesine yer veriliyor.

Almanya Savunma Bakanı, NATO'daki Almanya rolünün artmasından yana. Bu amaçla, Trump'ın talep ettiği GSMH'nın yüzde 2'sinin NATO'ya fonlanmasından yana tutum alıyor. ''İhtiyacımız olan şey savunma başlığında güvenilir ve önemli bir oran yükseltmesidir'' diye açıklama yaptı.

Zorunlu askerliğin gerekliliğine sıkça vurgu yapan Kramp-Karrenbauer, ABD ile daha fazla askeri işbirliğinden yana olan tutumunu da dile getiriyor.

Alman Federal Ordusu'nun militarizm yönünde modernize edilmesi gerektiğini dile getiren bakan, koalisyon ortakları arasında da bir uzlaşı yolu arıyor.

Manfred Wörner Madalyası: Bir Balkan motivasyonu

NATO'nun kuruluşundan şimdiye dek tek Alman genel sekreteri olan Manfred Wörner adına 1996'dan beri düzenlenen ''Manfred Wörner Madalyası'' nın sahipleri genelde NATO'nun Yugoslavya'yı bombalayarak parçalama operasyonunda şu ya da bu oranda rol üstlenen diplomat, gazeteci ya da askerlere veriliyor: Richard Holbrooke (1996), Gerd Wagner (1998), Hans Koschnick (2005), Christian Schwarz-Schilling (2006), Martti Ahtisaari (2007)... Bu isimlerin tamamı Balkan bölgesi ile yakından ilişkili kişilerden meydana geliyor.

2019'da da Jens Stoltenberg'e verildi, adeta gelmekte olanın gidene rüşveti gibi.

Bu madalyanın veriliş tarzı, Alman emperyalizminin Balkanlar'a dönük ilgisinin de bir çıktısı olarak okunabilir.

Zeitgeist işliyor: Liyakatten yoksun ama hırslı

NATO'nun olası Genel Sekreter adayı Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'in ''altın kızı'' olarak siyaset sahnesinde hızla yükselişe geçti. Sosyal demokrat eyalet başbakan adayı Martin Schulz'u geride bırakmasından sonra Hristiyan Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak parti içinde popülerliği arttı.

Merkel'in yerine geçeceği gözüyle bakılan Kramp-Karrenbauer, militan Katoliklik taraflılığı ile tanınıyor. Zira Pazar günleri Katolik Kilisesi ayinlerinden çıkışlarda poz vermeyi ihmal etmeyen bir ''inançlı anne''.

Kamp-Karrenbauer, LGBT düşmanlığını frenleyememesi ve militarizm tarafgirliğini gizleyememesi üzerine hızla imaj kaybına uğradı. Parti içerisinde pek de sevilmeyen ve partiye yıllarca uğramamış finans uzmanı Friedrich Merz karşısında Merkel sonrası için yapılan seçimde, konumunu ucu ucuna korudu. CDU Genel Sekreterliğinden 10 Şubat 2020'de istifa etmek zorunda kaldı. Ancak Merkel'in özel çabaları sonucu Savunma Bakanlığına getirildi. Yaygın kanıya göre, Alman ordusunu daha iyi tanıdığı iddia edilen von der Leyen'den sonra Kramp-Karrenbauer ''beceriksiz'' olarak nitelendiriliyor.

Kramp-Karrenbauer, iç siyasette kaybettiğini militarizm gazına basarak telefi etmek için özel çaba göstermesi ile tanınıyor. NATO'ya Genel Sekreter seçilmesi durumunda iç siyasette de elini güçlendireceğine inanan, hırslı bir sermaye temsilcisi olarak vitrindeki yerini koruyor.