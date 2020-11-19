Almanya, ülkü ocaklarının takip edilmesine karar verdi

Almanya'da Federal Parlamento'daki partiler Ülkücü Hareket'in yasaklanması için hükümete ortak dilekçeyi iletmişti.
Hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP, ve DİE GRÜNE partileri, Ülkü ocakları için verilen 6 maddelik önergeyi Çarşamba günü federal mecliste görüşerek karara bağladı.
Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar ve ATİB’in faaliyetleri hükûmet tarafından takip edilecek.
Almanya’da derneklerin kapatılma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda bulunuyor. Bakanlık başlatılan inceleme konusunda henüz açıklama yapmadı.
Fransa, 4 Kasım'da Ülkücü dernekleri yasaklama kararı vermişti.