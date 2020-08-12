Almanya: Kimse bize enerji politikamızı dikte edemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova’da düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’yi Rusya’nın öncülüğündeki Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanmasına müdahale etmemesi konusunda uyararak, Avrupa’nın kendi enerji kaynaklarını seçmeye hakkı olduğunu belirtti.

‘‘Ortaklar arasında yaptırım uygulamak, kuşkusuz seçilecek yanlış bir yol’’ diye konuşan Maas, boru hattının tamamlanmasını engellemeye yönelik herhangi bir müdahalenin ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Maas, ‘‘Enerjimizi nereden alacağımız bizim egemenliğimizde olan bir karar. Hiçbir ülkenin Avrupa’nın enerji politikasını tehditlerle dikte etmeye hakkı yok. Bu başarılı olmayacak’’ ifadesini kullandı.

Heiko Maas, Pazartesi günü de ABD’li Kongre üyelerinin Kuzey Akımı 2 projesinde yer alan bir Alman şirketine yönelik ‘‘ezici yasal ve iktisadi yaptırımlar uygulama’’ tehdidinden duydukları hoşnutsuzluğu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’ya iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden ‘‘Almanya Rusya’ya enerji için milyarlarca dolar ödüyor ve bizim de Almanya’yı Rusya’dan korumamız bekleniyor. Bunun anlamı ne ki?’’ diye dormuştu.

11 milyar dolar değerindeki boru hattının Almanya’ya taşınan doğal gazın hacmini iki katına çıkarması bekleniyor.