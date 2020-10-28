Aliyev: Moskova'da Paşinyan'la buluşmaya hazırım

Rus basınına demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Moskova'da koşulsuz olarak buluşabileceğini dile getrdi.

Sputnik'teki habere göre Aliyev, "Moskova'da görüşme için bir davetiye almadım. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmelerine birçok kez katıldım ancak Paşinyan iktidara geldikten sonra bu tür bir görüşme yapılmadı. Bu görüşmeler önceki Ermeni cumhurbaşkanlarıyla oldu ve hiçbir zaman bunlara katılmaktan kaçınmadım" dedi.

Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:

"Rusya, her zaman hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile yakın ilişkiler sürdürdü ve günümüzde siyasi, ekonomik işbirliği bakımından Rusya, bu iki ülkeyle çok aktif şekilde etkileşim içinde, bizim komşumuz konumunda. Elbette bundan dolayı bu tür görüşmelerin birçoğu Rusya'da düzenlendi ancak Paşinyan döneminde bu görüşmeler olmadı. Artık bu görüşmelerin ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Ancak böyle bir teklif geldiğinde, biz her zaman olumlu baktık ve bakacağız."