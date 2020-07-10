Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında: Düşlerinde özgür dünya...

Haziran Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve yandaş esnaf tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.

Polisin ve yandaş esnaf, hunharca saldırdı

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'deki eylemlere katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece polisin yoğun saldırısından korunmak için bir ara sokağa girmişti.

Ali İsmail, girdiği sokaktaki arabaların arkasına 'pusuya' yatan polisler ve AKP'nin esnafının saldırısına uğradı.

Saldırının ardından gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne 'İfadeni ver gel' denilerek alınmadı. İfadesinin verdikten sonra hastaneye yeniden gelen Ali İsmail, beyin kanaması teşhisiyle Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Ali İsmail Korkmaz'ın 4 Haziran'da bilinci kapandı.

10 Temmuz günü ise Ali İsmail hayata gözlerini kapadı.

Talimatı da 'cezaları' da Erdoğan verdi

Ali İsmail'i katledenler hakkında açılan davada, katillere verilen cezalar ödül niteliğinde oldu.

'Polise talimatı ben verdim' diyen Erdoğan'ın, polisleri de koruduğu verilen cezalardan anlaşılıyor.

Ali İsmail Korkmaz’ı sokak ortasında döverek öldüren polis ve esnafla ilgili kasten adam öldürmek ve bu suçu kolaylaştırmaktan açılan davada, mahkeme önce polis memurlarından Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e yaralama suçundan altı yıl sekizer ay hapis cezası verdi.

Polisler Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin’in delil yetersizliğinden beraatlarına karar verildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, polis memuru Hüseyin Engin ile fırıncı Ebubekir Harlar hakkındaki kararı bozdu. Yeniden yargılama sonunda polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 gün, fırıncı Ebubekir Harlar’a ise altı yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Ali İsmail'in kafasına tekme atarak ölümüne neden olan polis Mevlüt Saldoğan, mağdur sıfatıyla Gezi Davası'na müdahil oldu.

Ali İsmail'in katilleri af kapsamına alındı

AKP'nin yeni infaz yasası ile birlikte çete liderleri, işçi katliamlarının sorumluları ve Gezi Direnişi'nde yitirdiklerimiz Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert'in katilleri de ceza indirimden yararlanabilecek.

'Mezar başında ya da tabelalarda değil her yerde yaşatıyoruz'

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ali İsmail'i hayatın her alanında yaşattıklarını söylerken, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin şöyle konuştu:

''Ali İsmail'i yaşam şekliyle, yaşarken yaptıklarıyla yaşatmak, gençlere bunu anlatmak ve Ali İsmail gibi sosyal sorumluluk bilinci sahibi gençler yetiştirmek amacıyla kuruldu. 5 yıl oldu vakıf kurulalı. Şu anda 219 öğrenciye burs veriyoruz. 5 şehirde gençlik örgütlenmemiz var. Gençlerin sosyal sorumluluk projeleri yaptığı, toplumsal fayda sağlayan faaliyetler yürüttüğü bir çalışma bu. Fonumuz var, yine gençlerin sanatsal faaliyetlerine hibe ediyoruz, maddi ve manevi destek veriyoruz. Antakya Merkez'de gençlik merkezimiz var. İçinde 10 bini aşkın kitabı olan bir kütüphane var. Her sene ölüm yıldönümünde ve doğum gününde anma etkilikleri ve sosyal etkinliklerle onu anıyoruz. Afrika'da Ali İsmail'in adını yaşattığımız su kuyumuz var, kadın bahçemiz var. Bunlar ve bunun gibi Ali İsmail'i hayatın her alanında yaşatmak adına faaliyetler yürütüyoruz. Ali İsmail'i yaşamın içinde yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece mezar başında ya da adının verildiği bir sokak bir parkın tabelasında değil, insanlara dokunan, insanların onun adına bir şeyler yaptığı bir şekilde yaşatıyoruz."

Gürkan Korkmaz, Ali İsmail'in ölüm yıldönümüne ilişkin ise ''Acımız dinmiyor, alışıyoruz sadece. Tabi hayat devam ediyor. Ama onsuz tadı yok. Onu her geçen gün daha da hissediyoruz. Ama başka kayıplar olmasın istiyoruz'' ifadesini kullandı.