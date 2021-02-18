Akşener'den Erdoğan'a: Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu operasyonun sorumlusu elbette, aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir" sözlerine İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

"Bu ne devletmiş kardeşim. Hem bunlar yapılıyor ondan sonra sorumluluk almak sıfır, yerine muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor. Kim bu devlet?" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi sorumluluk siyasi iradenin olduğu, siyasilerin, seçilmişlerin yönettiği bir mekanizma devlet. Bunun bürokrasisi var, o bürokrata, ister silahlı ister sivil bürokrata kim talimat verir? Seçilmiş olan o. Şahıslar verir, o sorumluluğun sahipleri verir" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının, yani herhangi bir güvenlik bürokratının talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey, İsmet Yılmaz'ın talimatıyla olmuşsa siyasetçi olarak bu başka bir şey, o sorumluluğu almaktır. Ya da Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, oluruyla olmuşsa başka bir şeydir. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız."

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