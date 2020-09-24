AKP’nin aklına aylar sonra gelen adım bile kriz oldu: HES kodu nedir, ne değildir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale getirildi.

Kod uygulaması İstanbul dışında da üst üste birçok ilde zorunlu hale getirilirken, ilgili kod Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılacak.

Kullanılacak bu kod ile Covid-19 testi pozitif çıkanların veya temaslı olanların kamu kurumlarına girişi ve dolayısıyla salgının yayılımı engellenmeye çalışılacak. Ancak aylardır var olan uygulamanın bu tip kurumlarda ve tüm iş yerlerinde kullanımının aylardır zorunlu olmaması, bu konuda hiçbir adım atılmamış olması da dikkat çekici.

HES ne zamandan bu yana kullanılıyor?

Söz konusu uygulama, ilk olarak kısmi “normalleşme” adımlarının atıldığı dönemde gündeme geldi.

Mayıs ayı sonunda şehirlerarası yolculukların başladığı dönemde, söz konusu uygulama üzerinden alınan HES kodlarıyla şehirlerarası yolculuk yapılmasına izin verildi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınan kodla seyahat biletleri alınırken, bu kodlar kişi eğer Covid pozitifse veya temaslıysa tespit edilebiliyor, seyahat etmesine izin verilmiyordu.

Buna karşın neredeyse her hafta Covid pozitif olmasına rağmen birçok yolcunun seyahat ettiği haberleri gündeme gelirken, söz konusu haberler bu uygulamanın yeterince sıkı denetlenmediğini ortaya koymuştu.

Kod nereden alınıyor, ne işe yarıyor?

HES kodu, Hayat Eve Sığar adlı uygulama üzerinden, e-devlet üzerinden ve SMS ile alınabiliyor.

Söz konusu kod hem şehirlerarası yolculuklarda kullanılıyor hem de bundan sonra kamu kurumlarına girişte kullanılacak.

HES kuyruğu

Söz konusu uygulamanın hayata geçtiği ilk gün, başka bir sorunla karşı karşıya kalındı. Antalya’da adliyeye gelen yurttaşlar, HES kodu kontrol sırasında uzun kuyruklar oluşturdu, kuyrukta kalan birçok kişi davayı kaçırdığından şikayet etti.