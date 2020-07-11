AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden başvurusu süresi sadece bir günlük iş ilanları

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin üç farklı tarihte temizlik işçisinden şoföre çeşitli birimlerde çalıştırılmak için açtığı ilanlarda başvuru süresini yalnızca bir gün ile sınırlı tuttuğu açığa çıktı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, belediye 16 Ocak’ta KPSS şartı olmadan farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere 92 personeli işe almak için gece yarısı duyuru yaptı. Kütüphane görevlisi, sosyolog, büro personeli, branş öğretmeni, temizlik personeli, veri giriş personeli, birim sorumlusu, elektrikçi, reyoncu, kadın antrenör ve satış sorumlusu alımına ilişkin ilana başvuru süresi yalnızca bir gün ile sınırlandırıldı.

Gece yarısı duyurulan ilana başvurular bir gün sonra yani 17 Ocak’ta son buldu. Yine belediye, 17 Mart tarihinde 25 temizlik işçisini işe almak istedi ve bunun için ilana çıktı. Başvuru süresi bir gün ile sınırlandı ve başvurular 18 Mart’ta bitti. AKP’li Belediye, Mayıs ayında da benzer bir işe alım duyurusu yaptı. Bu kez de 11 Mayıs’ta işe Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile ambulans şoförü almak istedi. Bunun için duyurulan ilana son başvuru tarihi 12 Mayıs oldu.

'Fazla müracaat insanların umutlarını kırıyordu'

Habere göre Sultangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Mithat Çelik, belediyenin işe alımlarda "fırsat eşitliğini" ortadan kaldırdığını belirterek, konuyu 6 Temmuz’daki Belediye Meclisi toplantısında gündeme getirdiğini ancak AKP’li Meclis Üyesi Yılmaz Durmuş’un “Fazla müracaat, insanların umutlarını kırıyordu” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

CHP’li Çelik şöyle dedi: “Belediyenin açtığı ilanları araştırdım, gerçekten de bir günlük süreleri var. O da saat 17.00’ye kadar. İlanı tabii ilgilisi haricinde hiç kimse görmüyor. Bu ilanların çoğu taşeron işçilerin belediyede çalışmaya devam etmesiyle ilgili. Bir de açıktan alım yapıyorlar. Onu da bu ilanların içine serpiştiriyorlar. Dolayısıyla hiç kimse ilanları görmüyor, müracaat edemiyor. Aynı zamanda meclis üyesi olan SUGAŞ’ın Başkanı Yılmaz Durmuş, ‘İnsanların umudunu kırmamak için böyle bir uygulama yapıyoruz’ gibi bir açıklama yaptı. Önceki günkü Meclis toplantısında da konuyu belediye başkanına sorduk, yazılı olarak yanıt vereceğini söyledi.”

Çelik, “Kendi örgütlerinden yoğun talep geliyor, açık ilan yapsa bile kendi partilileri haricinde işe almıyorlar. Bu uygulama doğru değil, fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor. Pandemi döneminde işsiz kalmış insanlar var. Alınanların çoğu temizlik işçisi, bu ilanları açık açık duyursa belki de 5 bin kişi müracaat eder. Şu an ortada kimsenin müracaatı yok" diye konuştu.