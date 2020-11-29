AKP'li Ramazan Can: Avrupa’da ilaç bulunamıyor, Allah’a hamdolsun iyi gidiyoruz

AKP'li Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, büyük gelişmiş ve Avrupa ülkelerinde yaşayanların pandemi sürecinde parasıyla bile tedavi olamadığını ve ilaç alamadığını iddia ederek, “Allah’a hamdolsun sağlık alt yapısı gelişmiş bir Türkiye var" dedi.

'Allah'a hamdolsun iyi gidiyoruz'

İHA'nın aktardığına göre Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi kapsamında Çelebi ilçesine bağlı Karacaağaç köyünde düzenlenen törende konuşan AKP'li Can, Türkiye'nin sağlık altyapısının geliştiğini söyleyerek, “Sözde büyük ülkeler, sağlık altyapısı olmayan ülkeler biçare. Basından da izliyorsunuz cenazeler ortada, hastalar parasıyla tedavi olamıyor, ilaç bulamıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devleti de buna dâhil. Allah'a hamdolsun sağlık altyapısı gelişmiş bir Türkiye var. Bu sağlık altyapısı sosyal güvenlik kapsamında bütün insanlarımızı kuşattı. Tedavide cebinden bir kuruş dahi çıkmadan pandemi sürecini yürütüyoruz. Allah'a hamdolsun iyi de gidiyoruz” dedi.

'Allah'a hamdolsun bu süreçte dahi Türkiye askeri operasyonlar yaptı'

"Devlet kuralları koyacak, biz de o kurallara uyacağız" diyen Can, şu anda hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolmak üzere olduğunu söyledi. Can, "Bu Covid-19 sürecinde esnek çalışma ve çalışanların da azalmasına rağmen dünyada ekonomileri etkiledi. Ekonomiler küçüldü. Allah'a hamdolsun bu süreçte dahi Türkiye askeri operasyonlar yaptı" ifadelerini kullandı.

'Her hafta bir hastane açıyoruz'

"Her hafta bir hastane açıyoruz Allah'a hamdolsun. Bunlar sizlerin vermiş olduğu vergilerle oluyor" diyerek bunun "Tüyü bitmemiş bir yetimin hakkını savunan bir iktidar" sayesinde olduğunu söyledi. Can, "Bu Cumhurbaşkanımızın riyasetinde oluyor” diye ekledi.

Gelecek yıl içerisinde Çelebi ilçesine doğalgaz geleceğini söyleyen Can, “Burada emeği geçenler var başta Sayın Valimiz Allah razı olsun böyle bir vali ile çalıştığımız için. Uyum olduğu zaman her şey güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Allah sizleri bu hastalıktan korusun” dedi.