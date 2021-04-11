AKP'li belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi geri dönmedi, valilik açıklama yaptı

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün aylardır ülkeye geri dönmedikleri ortaya çıktı.

CHP’li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel, belediye meclisinin Nisan ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda durumu gündeme getirerek olayın iç yüzünün açığa çıkarılmasını istedi.

Tabel, 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Almanya’ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği açıkladı. Tabel hizmet pasaportu ve vize alan bu kişilerin neden geri dönmediğine dair tek bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek olayın iç yüzünün açıklığa kavuşmasını talep etmişti.

Malatya Valiliği olaya dair İçişleri Bakanlığı'nca müfettişlerin görevlendirildiğini ve yürütülen inceleme işlemlerinin halen devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"10-11 Nisan 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında; Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Üyelerinin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' isimli proje kapsamında, Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderildiği, ancak gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği yönünde iddialar yer almıştır.

Valiliğimizin 11/03/2021 tarihli yazısıyla, gerek söz konusu iddiaların, gerekse 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokollere istinaden, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekleştirilen Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin incelenmesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."