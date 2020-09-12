AKP seyrederken... Bir patates üreticisi kendisini yaktı

“Yılda 1 milyon tona yakın patates üretiminin yapıldığı ve Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 17’sine sahip olan Niğde'ye Mısır’dan patates getirildiği ortaya çıktı.”

soL’da yer verdiğimiz bu haberin üzerinden 4 ay geçti. Aradan geçen bu dört ayın ardından Niğde’deki yerli üreticilerin depolarda kalan tonlarca patatesi çürüdü, çiftçiler borç batağına savruldu.

O dönem depolarda yerli patates üreticisine ait 50-60 bin ton patatesin satılamadığı için çürümeye yüz tuttuğu açıklanmış, bir an önce çözüm bulunması talep edilmişti.

Buna karşın çözüm için tek bir adım atılmadı, patates ithalatı devam etti.

Patates üreticisinin bu tabloda neler yaşadığına ilişkin son haber önceki gün Niğde’den geldi.

Niğdeli bir patates üreticisi, Ziraat Bankası’ndan borç yapılandırması talep etti ancak talebine yanıt alamayınca kendini banka şubesinde üzerine benzin dökerek yaktı.

Kentte çok zor durumda olan birçok patates üreticisi olduğu belirtilirken, bu durumun ilk patmalardan sadece biri olduğuna işaret ediliyor.

GS, FB, BJK ve TS için yapılandırma var, çiftçi için yok

Bu sıralar Süper Lig kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un milyarlarca liralık borçlarını yapılandırmakla meşgul olan Ziraat Bankası’nın asıl görev alanı olan çiftçiler konusunda en ufak bir yapılandırmaya bile gitmemesi tepki çeken bir diğer başlık olurken, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ile konuşmuş, nasıl bir plansızlık içinde olunduğuna vurgu yapmıştık.

'Kazanacak olan özel sektör ve kâr mantığı'

Niğde’deki duruma ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, “Bir yıl patateste, bir yıl soğanda bu yaşanıyor. Gelecek yıl da benzer şeyler yaşanacak. Bunun ana gerekçesi de, tarımsal üretim planlamasının ciddi olarak yapılmaması. Sistemin bütününde bir tıkanıklık var. Korumasız küçük üreticiyle çok uluslu şirketler aynı anda kazanamaz. Kazanacak olan özel sektör, kâr mantığıdır” diyen Suiçmez, bir çiftçinin kendisini yakmasına neden olan sürece işaret etmişti.

'AKP seyrediyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’ndan çektikleri kredilere yüzde 50 oranında artırım yapılması ve ödemede faiz ve süre yönünde kolaylık sağlanması talebini içeren soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kredilere Bakanlık olarak müdahale edemediklerini söyledi. Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilerin 5 yıl içinde kredi limitlerini artırabildiğini belirten Pakdemirli, Ziraat Bankası’nca kullandırılan kredilerin ise güncel maliyetler göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti.

Gürer, Derinkuyu’da kamu bankasına gidip yapılandırma isteyen patates üreticisinin, kendi canına kast etmek için benzini vücuduna döküp ateşe vermesinin, işsizlikten sonra tarımda da çiftçinin düştüğü durumun somut ispatı olduğunu ifade etti. Gürer, “Yazlık patates tarlada kaldı. Çiftçi 90 kuruşa mal ettiği ürünü 40 kuruşa satamadı. Ekimde kışlık patates sökümü başlayacak. Çiftçi kaygılı ve borçları var. TMO patates için alım yapmalıdır. Yoksa çiftçiler sıkıntılı bir sürece girerek icra kıskacına düşecekler. Niğde’de domates üreticisi de bu yıl aradığını bulamadı. 70 kuruşa mal olan domatesi kilosu 40 kuruşa tüccar almadı. Üretici perişan, tüketici pahalı ürün alıyor. AKP iktidarı seyrediyor” diye konuştu.