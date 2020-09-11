AKP il gençlik kollarından Mütercimler hakkında suç duyurusu

AKP’nin İzmir ve Konya il gençlik kolları tarafından yazar ve akademisyen Erol Mütercimler hakkında imam hatiplilerle ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

AKP Konya İl Gençlik Kolları üyeleri, Konya Adliyesi önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasında, Mütercimler’in imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı “ağır ve çirkin ithamlarda" bulunduğunu ileri sürdü. İmam hatip liselerinin "Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan" diye nitelendiği açıklamada Erdoğan'ın da imam hatip lisesi mezunu olduğu kaydedildi.

AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri de İzmir Adliyesi önünde bir açıklama yaparak Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada yapılan açıklamada “Bizler AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz” denildi.