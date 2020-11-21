AKP dinci vakıflara aktarılacak milyonları böyle gizledi: 'Bu bir felaket...'

Dün Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Serdal Bahçe ve Prof. Dr. Aziz Konukman'ın katıldığı soL TV'deki "Dayanışma Meclisi Tartışıyor" programında ekonomideki gidişata ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Berat Albayrak'ın istifası, faiz kararı ve bütçe görüşmelerine ilişkin önemli değerlendirmelerin yapıldığı programdaki konuşmacılardan Aziz Konukman, Meclis'te görüşmeleri süren bütçede, dinci vakıflara aktarılacak paraların nasıl gizlendiğini detaylarıyla açıkladı.

İlk olarak Anayasa'ya aykırı hazırlanan bütçenin parlamentoya zamanında sevk edilemediğine işaret eden Konukman, anayasanın en önemli hükmünün yok sayıldığına vurgu yaptı.

Konukman, bütçe düzenlemesindeki eksikliklere ilişkin çarpıcı bilgiler verirken, iktidarın dinci vakıf ve cemaatlere aktardığı parayı gizlemek için başvurduğu oyunu da şu sözlerle açıkladı:

Bütçe geldi, ekleri yok, bağlı cetvelleri yok. Ekleri elden Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine iletiliyor. Bir kısmı Strateji ve Bütçe Başkanlığının web sitesinde yayımlanıyor ama Meclis'te sıradan bir milletvekili bunları göremiyor. Niye? Sorgulama bölümüne, Meclis'in web sitesine bunlar konmamış. Bu bir felaket. Bu bütçe hakkına müthiş bir darbe demektir. Bundan daha vahim bir şey olamaz. Peki ne olacak? Ne olması lazım?

Bu arada, çok önemli. Bugünlerde çok tartışma konusu, biliyorsunuz. Dernekler var, vakıflar var; onlara kaynak aktarılıyor. Diyor ki 5018 numaralı kanun: Mutlaka bunun bir listesini bütçeyle birlikte Meclis'e sunun.

Onu sunmamışlar. Öyle bir liste yok. Niye? Burada öyle vakıflar var ki, dinci vakıflar onlara inanılmaz kaynak aktarıyor. Bunu Meclis bilmesin diye sadece global rakamlar vermişler. ‘‘Şu kadar derneğe ödenek’’. İyi ama, detay nerede? Hangi kuruluş, hangi kriter, hangi ölçüyle veriyorsun? Bunlar yok.

Dayanışma Meclisi'nin programının tamamını izlemek için: