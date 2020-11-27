AKP, CHP, İYİP ve MHP'den Fransa üst meclisine kınama

Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ gerilimine ilişkin aldığı karar hakkında AKP, CHP, MHP ve İYİP TBMM grup başkanvekilleri ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu’nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.
Geçtiğimiz gün Fransız Senatosunda, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan bir karar onaylanmıştı. Senatoda sembolik değere sahip karar, 1 "hayır" oyuna karşı 305 "evet" oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise "çekimser" oy kullanmıştı.
Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığı, Senato tarafından alınan kararın aksine, ülkenin Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı.
TBMM'de AKP, CHP, MHP ve İYİP grup başkanvekilleri tarafından yayımlanan bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtilerek, Fransa Senatosu’nun kararının "uluslararası hukuk açısından yok hükmünde" olduğu kaydedildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, şunlar kaydedildi: