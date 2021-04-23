Akhisarspor'un transfer ettiği Onyebueke'nin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'un devre arası transfer ettiği Martins Chisom Onyebueke'nin futbolcu olmadığı ortaya çıktı.

FIFA kayıtlarında yurt dışında hiçbir kaydına rastlanmayan 20 yaşındaki Nijeryalı "futbolcu", imza töreninden sonra bir daha ortalarda gözükmedi.

Akhisar'la ara transferin son gününde sözleşme imzalatılan 2001 doğumlu Onyebueke'nin takıma dahil olmasını takiben oynanan 13 maçın hiçbirinde sahaya çıkmazken bunlarda kadroda bile yer almadı.

TFF, resmi internet sitesindeki Martins Chisom Onyebueke'nin bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notu düştü.

Öte yandan Akhisar'ın "kaybettiği" tek transferi Onyebueke değil; Alim Aykut, Cengiz, Enes, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Bekir, Fırat Yiğit, Ramazan Emirhan, Recep, Serkan, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk isimlerini de transfer eden Akhisarspor, bu "futbolcuları" sahalara bir defa bile çıkartmadı.

TFF kayıtlarına göre Akhisarspor'un kadrosundaki 9 oyuncunun menajerliklerini kulüp yöneticisi Enver Özbey'in menajerlik şirketinden ortakları olduğu öne sürülen Abdul Samet Süner yapıyor.