Ağar'ın oğlunun adı karışmıştı: Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüyle ilgili haberlere erişim engeli

Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman, 28 Mart 2019'da oturduğu evde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği söylenmişti.

Ailesi Kazakistan'da yaşayan Kaharman'ı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki evindeki arkadaşları bulmuştu. Yeldana Kaharman'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine gittikten bir gün sonra ölü bulunması nedeniyle bazı iddialar gündeme gelmişti.

'Mehmet Ağar'ın AKP'li milletvekili oğlu istismar etti' iddiası

Gazeteci Sedat Sur'un Twitter hesabından yayınladığı iddialara göre, Kaharman ölmeden bir gün önce AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın cinsel istismarına uğradı. Sur, Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 TV'de çalışan Kaharman'ın Tolga Ağar tarafından röportaj bahanesiyle Dersim'in Pertek ilçesine çağrıldığını ve burada istismarına uğradığını iddia etti. Sur'a göre Kaharman saldırının ardından karakola gittikten sonra Mehmet Ağar oğlunu bölgeden helikopter ile aldırdı. Evine gönderilen Yeldana'nın ertesi gün ölü bulunduğunu ve ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini söyleyen Sur, Kaharman'ın ölümünün şüpheli olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Sedat Sur iddialarının ardından sosyal medya hesabını kapattı. Sur'un tweetlerini içeren haberlere ve Ekşi Sözlük’te "Yeldana Kaharman" başlığı altında yapılan yorumlara da İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Haber ve içerikler, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Şubat 2020 tarih ve 2020/823 sayılı kararı ile erişime engellenmişti.

Yeniden engelleme

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin erişim engelleme ile ilgili yapılan haberler de kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 24 Mart 2021 tarih ve 2021/2326 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Tolga Ağar kimdir?

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AKP Elazığ Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AKP Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü.

Ağar daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyalogla gündeme gelmişti. Ağar’ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ dedi. Ben de, ‘Efendim uzar' dedim yanağımı okşadı" diye anlatmıştı.

Ağar’ın hikayeyi anlatırken, "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" demesi tepki çekmişti.