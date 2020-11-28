Adanaspor'da 29’u futbolcu toplam 40 pozitif vaka

Adanaspor, kulüpte 29’u futbolcu toplam 40 pozitif Covid-19 vakası bulunduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.
An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır.— Adanaspor A.Ş. (@AdanasporResmi) November 28, 2020
Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır. (2)