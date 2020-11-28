Adanaspor'da 29’u futbolcu toplam 40 pozitif vaka

Adanaspor'da toplam 40 pozitif Covid-19 vakası tespit edildi.

Haber Merkezi

Adanaspor, kulüpte 29’u futbolcu toplam 40 pozitif Covid-19 vakası bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.

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