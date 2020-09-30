Adana’da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

Adana Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında yeni açılan bir markete bugün işe girdiği söylenen 47 yaşındaki Nail Polat, Murat A.’nın dokuzuncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi.

Siparişi teslim edip asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi. Polat, dokuzuncu kattan asansör boşluğuna düştü.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düşen Polat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve dört çocuğu olduğu belirtilen Polat’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.