Abdullah Gül'den AYM çıkışı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

AYM'nin Enis Berberoğlu kararının uygulanmaması ve sonrasında gelen "ışıklar yanıyor" tartışmasına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil oldu.

TV 100'de Sağlı - Sollu programını sunan Gazeteci Ahu Özyurt, Gül'ün AYM tartışmasına ilişkin görüşlerini canlı yayında şu şekilde aktardı:

"Bu tartışmaları hayretle takip ediyorum. Yıllardır  Anayasa Mahkemesi özgürlükçü olsun, yasakçı olmasın. Dar anlamda düşünen bir AYM olmasın derken... Şu an özgürlükçü davranan, AİHM içtihatlarına uygun davranan AYM'ye yapılan bu yakıştırmaları  anlayamıyorum.

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