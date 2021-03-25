AB'den Türkiye'ye işbirliği mesajı ve yaptırım uyarısı

Bugün yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türkiye'yle ticari ilişkilerin derinleştirilebileceğine yönelik ifadeler kullanılırken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını yeniden başlatması durumunda yaptırımların yeniden gündeme gelebileceği yönünde uyarı yapıldı.

AB liderlerinin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye provokasyonları yenilemekten ve uluslararası hukuku ihlal edecek tek taraflı hareket etmekten kaçınma çağrısı yapıyoruz" denildi. Açıklamada, duruma ilişkin Haziran'da yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tarafların Gümrük Birliği anlaşmasının "modernleştirilmesi" yönünde çalışma yürütebileceği ve anlaşmanın genişletilebileceği kaydedildi.

Öte yandan, AB liderlerinin, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yeniden başlama ihtimaline ilişkin yaptırım uyarılarının yer aldığı açıklamada, "tehditlere karşı kendi çıkarlarını savunmak için tüm araçlarını ve seçeneklerini kullanacağı" belirtildi.