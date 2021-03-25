AB liderler zirvesi öncesi Merkel'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nin (AB) bugün başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan liderler zirvesinin gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri de yer alıyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel zirveye katılması öncesinde yaptığı açıklamada "Almanya'nın Türkiye ile özel bir ilişkisi olsa da oradaki insan haklarını gözönüne almak zorundayız" dedi. "Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz" diyen Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler" olduğunu kaydetti.

Zirvede Covid-19 salgını ve aşılamadaki durumun, ABD ile ilişkilerin ve AB'nin Rusya'ya ve Çin'e yönelik yaptırımlarının da ele alınması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptıkları ortak açıklamada AB'nin yaptırımlarının içişlerine müdahale olduğunu duyurmuştu.

AB liderler zirvesi Brüksel'de bu hafta yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından toplanıyor.