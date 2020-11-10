ABD'den birçok Suriyeli kişi ve kuruma yaptırım kararı

ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdiği gerekçesiyle çok sayıda Suriyeli üst düzey yetkili ve kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, bakanlığa bağlı Yabancı Varlık Kontrolü Ofisi'nin (OFAC), Suriyeli askeri yetkililere, meclis üyelerine, hükümet unsurlarına ve ülkenin petrol endüstrisine zarar verdiği iddia edilen Suriyeli ve Lübnanlı kişilere karşı yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi. OFAC'ın toplam 7 kişiyi ve 10 kurumu yaptırım listesine aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu yaptırımlar, Beşar Esad rejiminin petrol üretim ağına destek sağlayan kişi ve kurumlara yoğunlaşmıştır" denildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlık, rejim tarafından yapılan baskı nedeniyle Beşar Esad rejimi ve destekçileri üzerinde ekonomik baskı uygulamaya devam etme konusunda kararlı" dedi.

Bu, ABD'nin Suriye'ye yönelik çıkardığı Sezar Yasası'nın ardından ülkeye dönük alınan 5. karar oldu.