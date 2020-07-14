ABD'de yeni tartışma: Okullar ve üniversiteler sonbaharda açılacak mı?

ABD’de 61 üniversite, Trump yönetiminin sadece çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin ülkeden gönderilmesine yönelik kararına karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Trump yönetiminin eğitim kurumlarının yüz yüze eğitim vermemesi halinde, sadece çevrimiçi ders alan yabancı öğrencilerin ülkede kalmasını yasaklayan kararına karşı Boston’daki federal bir mahkemede dava açmıştı.

59 üniversiteden destek

Pazar günü aralarında 7 Ivy Ligi okulunun da bulunduğu 59 ABD üniversitesi, davaya destek vermek amacıyla mahkemeye ortak bir önerge sundu. Üniversiteler, acil durum müddetince yürürlükte kalacak olan ve uluslararası öğrencilerin pandemi sırasında bütün çevrimiçi derslere girmelerine izin veren federal kararlara dayandıklarını belirttiler.

Önergede acil durum devam ettiği halde, yönetimin politikasının aniden ve köklü bir şekilde değiştiği ve bu durumun karardan etkilenen kurumların hazırlıklarını boşa düşürerek kayda değer bir zarara ve kargaşaya yol açtığı savunuldu.

ABD’de Trump yönetiminin yüz yüze eğitim veren bir okula nakil olma ya da sınır dışı edilme tercihiyle karşı karşıya bıraktığı yaklaşık 1,1 milyon yabancı üniversite öğrencisi bulunuyor. ABD hükümeti okulların ve üniversitelerin güz döneminde yeniden açılmasını sağlamaya çalışırken, Harvard başta olmak üzere önde gelen üniversiteler güz döneminde derslerin çevrimiçi yapılacağını açıklamış durumda.

Trump'ın derdi seçimler

Trump’ın okulların güz döneminde açılması konusundaki ısrarının 2020 Kasımı’nda düzenlenecek seçimlerle ilgili olduğu ve Trump’ın ülkenin önemli banliyölerinde kaybettiği desteği geri kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Cuma günü Twitter üzerinden ‘‘Okullar Sonbahar’da açılmalı’’ açıklamasını yapan Trump’ın özellikle okullara gitmeyen çocukların bakımıyla ilgilenmek zorunda kalan kadın seçmenlere hitap etmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Reuters/Ipsos’un geçtiğimizi hafta yaptığı seçim anketine göre, banliyölerde yaşayanların yüzde 36’sı Trump’ı onayladıklarını belirtirken, onaylamayanların oranı yüzde 59. Banliyölerde yaşayan her 10 kadından 3’ü Trump’ı desteklerken bu oran erkekler için 10’da 4.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü, Demokrat Partili Nancy Pelosi ise, Pazar günü yaptığı bir konuşmada Başkan Trump’ı ‘‘çocukların sağlığıyla’’ oynamakla suçlayarak, okulların pandemi sırasında yeniden açılması için federal kurallar konulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Trump yönetiminin okulların Covid-19 vakalarında görülen artış sürerken güz döneminde okulların açılması yönündeki çabalarını eleştiren Pelosi, federal yönetimin Hastalık Kontrol Merkezi’nin okulların açılması için öngördüğü kuralları zorunlu kılabileceğini söyledi.