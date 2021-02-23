ABD'de ölü sayısı 500 bini geçti: ABD'nin tüm savaşlarından daha fazla

Başkan Joe Biden ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini geçmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. Salgında hayatını kaybeden Amerikalılar’ın sayısının 500 bin 71 olduğunu belirten Biden, bir yılda kaydedilen bu rakamın 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı’ndaki kayıpların hepsinden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Biden virüse karşı dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden daha fazla kurban verildiğini söyledi.

“Ülke olarak böylesine zalim bir kaderi kabullenemeyiz” diyen Biden, “Salgınla uzun süre savaşırken acıya karşı duyarsız hale gelmemeliyiz” diye konuştu.

VOA'nın haberine göre “Dezenformasyon politikasını; aileleri, toplulukları ve ülkeyi bölmeyi bir kenara bırakmalıyız” diyen Biden, bunun şimdiden çok sayıda hayata mal olduğunu söyledi ve “Bununla tek bir halk olarak; Amerika olarak birlikte savaşmalıyız” dedi.

Joe Biden; First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff ile birlikte Beyaz Saray’ın salgında hayatını kaybedenleri anmak için mumların yerleştirildiği merdivenlerinin önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve Amerikan halkını da bir dakika sessizliğe davet etti.