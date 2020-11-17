ABD'de mahkumlar ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor: Covid-19'dan ölenleri morga taşıdılar

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso hapishanesinde mahkumların para karşılığında hapishanede Covid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerini taşıdığı bildirildi.

Teksaslı televizyon kanalı KTSM-TV'nin aktardığına göre, mahkumlar, cuma günü tıbbi koruma kıyafetleriyle muayene ofisindeki morglarda çalışırken görüldü. Kanal söz konusu olaya ilişkin görüntüler paylaştı.

El Paso Şerif Departmanı Sözcüsü, yerel medya kuruluşu The Texas Tribune'a yatığı açıklamada, mahkumların saati 2 dolar karşılığında sağlık görevlilerine yardım etmek için "gönüllü" olduklarını söyledi.

Şerif Departmanı Halkla İlişkiler Direktörü Chris Acosta, CNN'e yaptığı açıklamada, morgda çalışan mahkumların 14 gün süreliğine aynı yerde karantinada kaldıklarını kaydetti.

ABD'nin yeni başkan yardımcısı da mahkumları ucuz iş gücü olarak görüyor

ABD'nin yeni başkan yardımcısı Kamala Harris, Harris Bay Area savcısı ve Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, hapishanedeki insanları ucuz iş gücünden daha öte bir şey olarak görmekten yoksun olduğunu demeçlerinde daha öncesinde göstermişti.

Kaliforniya'da günümüzde hapishanede çalıştırılan bir mahkumun günlük maaşı 3 dolar 45 sent. Kaliforniya'da asgari ücret saatlik 12 dolar.