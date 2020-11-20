ABD, stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu'ya aktardı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya aktardığını açıkladı.

Açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H Stratofortress ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin ortak ve müttefiklerine destek konusunda güvence vermek için 21 Kasım'da Ortadoğu’ya kısa sürede uzun menzilli uçuş gerçekleştirdi” denildi. Açıklamada, Ortadoğu'da en son bu yılın başında bir Amerikan uzun menzilli bombardıman uçağının bulunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerinin Mayıs 2021'e kadar tamamen geri çekilmesini umduğu belirtilmişti.