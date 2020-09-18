ABD savaş uçakları Bulgaristan’da

ABD Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı ve 25 Eylül’e dek sürecek olan uluslararası “Thracian Viper 2020” askeri hava tatbikatı için ülkeye F-16 uçaklarını konuşlandırdı.

ABD’nin Avrupa'da Hava Kuvvetleri 31. Taarruz Kanadından olduğu belirtilen 6 adet F-16 tipi savaş uçağının Bulgaristan’ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü’ne getirildiği bildirildi. Bulgaristan medyası, uçakların İtalya’nın Aviano Üssü’nden getirildiğini duyurdu.

“Thracian Viper 2020” askeri hava harekatına Bulgaristan, Kanada, Yunanistan ve Romanya hava kuvvetleri de katılıyor.

ABD’nin tatbikattan sonra 4 ya da 6 savaş uçağının “Bulgaristan hava savunmasını güçlendirmek için” Ekim ortasına kadar ülkede kalacağı bildirilmişti.

