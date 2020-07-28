ABD: Osman Kavala serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

Açıklama şöyle:

"Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala, bu hafta itibariyle 1000 gündür herhangi bir suçlama olmaksızın hapiste yatıyor. ABD, uluslararası yükümlülüklere ve taahhütlere saygının öneminin altını çizmektedir. Türkiye'ye adalet ve hukuka bağlı kalma taahhütünü yerine getirmesi ve Osman Kavala'yı serbest bırakması yönünde çağrıda bulunuyor, davanın adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz."