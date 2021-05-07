'ABD, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar doları serbest bırakabilir'

ABD menşeli CNN, ABD hükümetinin, İran'la yapılan müzakereler sonucunda dondurduğu İran varlıklarının bir kısmını serbest bırakmayı 'değerlendirdiğini' yazdı. CNN serbest bırakılacak miktarın 1 milyar dolar olduğunu aktardı, ancak İran basını daha öncesinde söz konusu miktarın 7 milyar dolar olduğunu yazmıştı.

Fonların serbest bırakılmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği muğaklığını korurken ABD Başkanı Joe Biden daha öncesinde müzakereler kapsamında İran'a "herhangi bir şey ödememe" taraftarı olduklarını söylemişti. Öte yandan CNN, ABD'nin daha öncesinde el koyduğu İran varlıklarının 1 milyar dolarını İran'ın 'insani yardım amacıyla' kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendirdiğini yazdı.

Bu iddialarını bir 'Cumhuriyetçi kongre çalışanı', bir 'Demokrat kongre [Senatör] yardımcısı' bir de resmi bir yetkiliden aldığı demeçlere dayandıran CNN, söz konusu fonların bu yönde bir karar alındığı takdirde nakit olarak İran'a geri vermek yerine ABD'nin İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan ticaret kanalı 'İsviçre İnsani Ticaret Düzenlemesi'ne aktaracağını yazdı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İran fonlarının serbest bırakılmasını Tahran'a tek taraflı bir jest olarak değerlendirdiğimizi öne süren haberler doğru değil, ki bunu yayınlamadan önce açıkladık." demişti. Price "ABD'nin herhangi bir önemli hamlesi, her iki tarafın da harekete geçtiği bir sürecin parçası olmalıdır" demişti.

İranla yapılan 2015 müzakereleri sonucunda ABD daha öncesinde hukuksuz bir şekilde el koyduğu paranın 1,7 milyar dolarını geri vermiştti. Ancak 2016'da iktidara gelen Donald Trump 2018'de İran'la imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (İran nükleer anlaşması olarak da adlandırılır) tek taraflı olaraak çekilmiş ve İran'a çok ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Lübnan menşeli El Mayadeen, geçen hafta, İranlı Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a ait 7 milyar dolarlık fonu serbest bırakmasının ve bir mahkum takası düzenlenmesinin müzakere edildiğini aktarmıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı mahkum takas haberlerini inkâr etti ancak, ABD'nin fonları serbest bırakacağı yönündeki haberlere değinmedi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı, önceki ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından geçersiz hale gelmişti. Dönemin başkanı Trump ayrıca İran'ın petrol ve bankacılık sektörlerine ağır yaptırımlar getirmişti. Bir yıl sonra İran, diğer imzacıların ülkeyi söz konusu ABD yaptırımlarının etkilerinden korumadaki başarısızlığına cevaben ülkenin anlaşmadaki taahhütlerinden çekilme adımlarını açıklamış ve yaptırımlar kaldırıldığı zaman anlaşmanın hükümlerine uymaya geri dönme sözü vermişti.