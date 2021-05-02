'ABD İran'ın dondurulan 7 milyar dolarlık varlığını serbest bırakabilir'

Lübnan menşeli El Mayadeen'in İranlı bir yetkiliye atıfta bulunarak hazırladığı haberde ABD'nin İran'ın toplam 7 milyar dolar değerindeki varlıkları üzerindeki engelleri kaldırabileceği iddia edildi. Yetkilinin ismini vermeyen El Mayadeen, Joe Biden yönetiminin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (İran Nükleer Anlaşması) dönüşü için müzakereler devam ederken İran'a herhangi bir şey "ödemekten" kaçınmak istediğini söyledi. Ancak Tahran bu hükümde ısrar etti.

İddiaya göre, iki ülke mahkum takası da yapabilir. Medya kuruluşuna göre Tahran, casusluk davalarında dört şüpheliyi İran'ın ABD'de tutulan dört ajanı karşılığında vermeyi de gündeme aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'la bir "mahkum takas anlaşmasına varıldığı" yönündeki haberleri yalanladı, ancak İran fonları üzerindeki engelin kalkmasına ilişkin iddialar hakkında yorum yapmadı. Benzer bir şekilde İran da haberle ilgili yorum yapmadı.

El Mayadeen, benzer güvenlik görüşmelerinin İran ve İngiltere arasında da gerçekleştiğini belirtti. Tarafların dondurulan İran varlıklarından 400 milyon poundun (552,7 milyon dolar) üzerindeki engellerin kalkmasını görüştükleri bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi İran nükleer anlaşmasıyla ilgili Viyana'daki müzakerelerin başarılı bir şekilde sona erdiğini bildirdi. Tarafların birçok İranlı şahıs ve şirketin yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaştıklarını ve Tahran'ın hepsini yaptırım listelerinden çıkarmak için görüşmelere devam edeceğini sözlerine ekledi. Ancak Arakçi anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı, önceki ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından geçersiz hale gelmişti. Dönemin başkanı Trump ayrıca İran'ın petrol ve bankacılık sektörlerine ağır yaptırımlar getirmişti. Bir yıl sonra İran, diğer imzacıların ülkeyi söz konusu ABD yaptırımlarının etkilerinden korumadaki başarısızlığına cevaben ülkenin anlaşmadaki taahhütlerinden çekilme adımlarını açıklamış ve yaptırımlar kaldırıldığı zaman anlaşmanın hükümlerine uymaya geri dönme sözü vermişti.