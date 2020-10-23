ABD Çin'e karşı müttefiklerini artırmayı hedefliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'le sınırda askeri gerginlik yaşayan Hindistan'ı gelecek hafta ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaretle Çin'e karşı bölgedeki müttefiklerini artırmayı hedefleyen Washington, bu kapsamda Hindistan'In ardından Sri Lanka ve Maldivler'e de ziyaret gerçekleştirecek. Hint Okyanusu'nda bulunan iki ülkenin, altyapı projelerinden dolayı Çin'e yüklü miktarda borcu bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinden bir hafta önce gerçekleştirilecek ziyaretlerde Pompeo, son olarak da Pekin'le Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlık yaşayan Endonezya'ya seyahat edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Güney ve Orta Asya İlişkileri Bürosu Genel Sekreter Yardımcısı Dean Thompson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dostlarımız ve ortaklarımızla hassas ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hint-Pasifik'teki derin bağlılığımızı ifade ediyor, bölgedeki uzun dönemli ortaklık ve refaha yönelik vizyonumuzu geliştiriyoruz" dedi.

Pompeo, bu ayın başında da Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın dışişleri bakanlarıyla Tokyo'da bir araya gelmişti.

Hindistan, gelecek ay, Çin'in karşı çıkmasına rağmen ABD, Japonya ve Avustralya'yla ortak gerçekleştirilecek Malaba adlı donanma tatbikatına ev sahipliği yapacak.

Esper Hindistan ziyaretine eşlik edecek

Pompeo'ya Hindistan ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Mark Esper da eşlik edecek. Hint yetkililer, ziyaret sırasında Hindistan'ın füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) hedeflerini vurma konusunda gelişim sağlamak amacıyla ABD'nin hassas uydu verilerine erişimini sağlayacak askeri anlaşma imzalayacağını duyurdu. Bir Hint yetkili, "ABD'yle savunma ortaklığımızda büyük potansiyel var" diye konuştu.

Sri Lanka'ya 'zor ama gerekli kararlar verme' çağrısı

Pompeo, ziyaret edeceği Sri Lanka'nın yönetimine de "Çin'e bağımlılığı azaltma" çağrısı yapacak.

Thompson, "Sri Lanka'ya son 10 yılı aşkın süredir ilk defa gidecek ABD Dışişleri Bakanı olacak olan Pompeo, güçlü, bağımsız ve demokratik Sri Lanka için desteğini güçlendirecek. Sri Lanka'ya uzun vadeli refah için ekonomik bağımsızlığını kazanması adına zor ama gerekli kararlar verme çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Pompeo'nun ziyaret edeceği bir diğer ülke olan Maldivler de, "Ziyarette tartışılması beklenen konular arasında Covid-19 pandemisine karşı mücadelenin yanı sıra mevcut ve gelecek ortaklıklar bulunuyor" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Endonezya ziyareti de, Pekin'le Güney Çin Denizi'ndeki askeri rekabetin kızıştığı bir dönemde gerçekleşecek. Endonezya, Çin'in bölgede hak iddia etmesine karşı çıkan ülkeler arasında.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta başında Tayvan'a da toplam 1,8 milyar dolar değerinde üç silah sistemi satılmasını onaylamıştı.

Çin: ABD ilişkimiz olduğu ülkelere zorbalık yapıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin'le ilişkisi olan ülkelere taraf seçmeleri konusunda baskı yaptığını, ancak ABD'nin bu çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Trump seçim öncesi baskıları artırdı

ABD'de ikinci kez başkan olmayı hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik diplomatik baskıları artırmış durumda.

Pekin, bu ay yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e dönük suçlamalarının bir "Soğuk Savaş anlayışı" özelliği taşıdığını söylemişti.