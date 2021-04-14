ABD Afganistan'dan 11 Eylül'ün yıldönümünde çekilecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini, Trump döneminde belirlenen 1 Mayıs yerine, 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çarşamba günü Brüksel'de NATO müttefiklerine karar hakkında brifing vermesi bekleniyor.
Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklar, geri çekilmenin "belirli güvenlik ve insan hakları garantilerine" dayandığını kaydetti.
Taliban, geçen ay yaptığı açıklamada, 1 Mayıs tarihininin geçmesi halinde Afganistan'daki yabancı birliklere karşı saldırıların yeniden başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu.
Çekilme planının açıklanması ABD istihbaratının Afganistan’da bu yıl bir barış anlaşması olasılığını düşük gördüğünü açıklamasının ardından geldi. Raporda ABD liderliğindeki koalisyonun desteğini çekmesi halinde Afgan hükümetinin Taleban şiddetiyle mücadele etmesinin zor olacağı uyarısında bulunuldu.
ABD istihbaratının Kongre’ye gönderdiği rapor, Kabil yönetiminin savaş alanında yenilgiye uğramayı sürdürdüğü ve Taleban’ın askeri zafer elde edeceğinden emin olduğu şeklinde tespitler içeriyor.