Abbas: Masaya dönmeye hazırız

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Filistinlilerin İsrail ile müzakere masasına geri dönmeye hazır olduklarını belirten Abbas, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Rusya’dan oluşan Dörtlü’nün himayesinde gerçekleşmesi önerilen müzakerelerin ‘‘uluslararası meşruiyete’’ dayanmasını istediklerini söyledi.

Abbas Putin’e başta İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planı olmak üzere son siyasi gelişmeler hakkında bilgi vererek, Rusya’nın İsrail’in ilhak planını reddetmesinden ve Filistinlilerin bağımsızlık ve özgürlük haklarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Filistinlilerin koronavirüs pandemisinin yayılmasına karşı sarf ettikleri çabalar hakkında Putin’i bilgilendiren Abbas, geçtiğimiz hafta Rusya'da gerçekleştirilen anayasa referandumunun sonuçları için de Rus Devlet Başkanını tebrik etti.

Putin ise telefon görüşmesinde ülkesinin iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha hatırlatarak, Dörtlü’nün gözetiminde ve uluslararası kararlar temelinde barış sürecini canlandırmanın önemini vurguladı. Putin ayrıca, Moskova’nın Fetih ile Hamas örgütleri arasındaki ihtilafı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.