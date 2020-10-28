AB liderleri Covid-19 gündemiyle toplanıyor

Avrupa genelinde vakaların son haftalarda artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki durumu görüşmek ve Covid-19'a karşı uygulamaları tartışmak üzere sanal zirve yapacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar toplantının odak noktası olacak.

Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hızlı test kitlerinin satın alınarak üye ülkelere dağıtılacağını, bunun için 100 milyon euro ayırdıklarını söylemişti.