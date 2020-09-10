88 yaşındaki yazar, eski bakan Cemil Çiçek'e hakaretten tutuklandı, serbest bırakıldı

Emekli edebiyat öğretmeni, yazar Hasan Basri Aydın, sağlık sorunları nedeniyle geldiği İstanbul’da eski bakan Cemil Çiçek'e hakaret suçlamasından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın'ın tutuklanmasına karar verildi. Silivri Cezaevi'ne götürülen Aydın daha sonra serbest bırakıldı.

88 yaşındaki yazar ve emekli öğretmen Hasan Basri Aydın, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Malatya'dan İstanbul'a geldiği sırada İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Aydın, daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürüldü.

Birgün’de yer alan habere göre hâkim karşısına çıkarılan Aydın hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”ten tutuklama kararı verildi. Silivri Cezaevi’ne götürülen Aydın, tutuklama kararından saatler sonra Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Alzheimer hastası olan Aydın, tutuklanmasına gerekçe gösterilen eski mahkeme kararının ulaştırılması üzerine götürüldüğü Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Aydın’ın hakkındaki davaların düştüğü ancak adli sicilden resmi olarak silinmediği için gözaltına alındığı öğrenildi.

1954 yılında öğretmenliğe başlayan Hasan Basri Aydın ilk olarak 1960 yılında Menderes hükümetine karşı yapılan öğrenci eylemlerinde tutuklandı. Daha sonra çeşitli defalar gözaltına alınan ve sürgün edilen Aydın, 1981 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Aydın’ın bu dönemi anlattığı Haymatlos adlı bir kitabı bulunuyor.

Aydın, son olarak cezaevinde bulunan iki tutuklunun tedavilerine başlanmadığı gerekçesiyle dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Cumhurbaşkanı hakkında yazdığı dilekçe ve yazıdan dolayı 2011 yılında aldığı 1 yıl ve 1 yıl 2 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine girmişti. Aydın’ın geçmiş yıllarda da yazdığı yazılar ve dilekçeler nedeniyle 27 defa hapse girdiği biliniyor.

“Tanrıya Mektuplar” adında da bir kitabı bulunan Aydın’ın Alzheimer hastası olduğu ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle yaşamını tek başına sürdürmesinin imkansız olduğu ifade edildi.