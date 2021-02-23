5 Dakikada gündem: Teksas'ta büyük felaket

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan dün konuk olduğu Yön Radyo programında Teksas'ta günlerdir yaşanmakta olan "felaketi" değerlendirdi.

Okuyan, yine dün soL'da yayımlanan köşe yazısında Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte "Amerika geri dönüyor" denilen ülkede yaşanan enerji sıkıntısını yazmış, ekonomik ve askeri dev ABD'nin en büyük enerji kaynaklarına sahip eyaletinde günlerdir süren elektrik kesintilerine kapitalizmin mantıkdışılığı penceresinden bakmıştı.

Yön Radyo'da yayınlanan "5 Dakikada Gündem" programına konuk olan Okuyan, Selen Kartay'ın "Teksas'ta Neler Yaşandı?" başlığı altındaki sorularını yanıtladı.

"ABD söz konusu olduğunda bütün dünyanın dikkati oraya üşüşüyor ama şunu unutmayalım dünyada elektriksiz susuz ve gıdasız milyonlarca kişi var ve korkunç ölümler oluyor" hatırlatmasıyla söze başlayan Okuyan, dünyanın süper gücü, tırnak içerisinde özgürlüğün beşiği ABD'nin örnek ülke olarak gösterildiğini hatırlattı.

"İşte o örnek ülkenin en gelişkin eyaletlerinin bir tanesinde 3-4 gün buz çağına döndü insanlar" diyen Okuyan, yine en büyük darbeyi burada da yoksulların aldığını, yoksul olmayanların ise kaçtığını hatırlattı.

"Başta bir sürü cumhuriyetçi senatör olmak üzere tatile gittiler aileleriyle filan ama çok büyük çaplı bir felaket yaşanıyordu" diye konuşan Okuyan, ölümlerin de yaşandığı bu "elektrik kesintisi felaketi"nin enerji piyasasasındaki özelleştirmeleri örnek model olarak gösterilen Teksas eyaletinde yaşandığına dikkat çekti.

Sovyetler Birliği'nde, hatta bugün kapitalizmin hüküm sürdüğü eski Sovyet coğrafyasında çok daha ağır seyreden hava koşullarında neler yaşandığını hatırlatan Okuyan'ın katıldığı programı Yön Radyo'nun youtube kanalından izleyebilirsiniz.