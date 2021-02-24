38 km’lik ‘konforlu sürüş’ için, 1 milyon metrekarelik yıkım

Antalya’nın Finike ve Demre ilçelerinde yapımı planlanan otoyol projesinin 38 kilometrelik güzergâhı boyunca dünyaca ünlü Finike portakalının yetiştirildiği narenciye bahçeleri ile tarım arazileri, orman alanları ve korunan alanlar zarar görecek. Toplam 12 kilometreyi bulan dört ayrı tünel ile 10 köprüden oluşan 26 metre genişliğindeki bölünmüş yol projesinin kapsadığı arazi yaklaşık 1 milyon metrekareyi bulurken 5 yıl sürmesi planlanan inşası sırasında ayda 234 dinamitli patlatma yapılması öngörülüyor.

Antalya kamuoyunda yeni Finike otoyolu olarak anılan bölünmüş yol projesi, yaklaşık 3 yıldır bölge halkının gündeminde. Ancak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan otoyol projesi yalnızca narenciye üretiminin yapıldığı Finike Ovasını değil, Finike ve Demre ilçeleri sınırlarındaki tarım arazileri ile korunan alanları da etkileyecek. Otoyolla ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasında (ÇED raporu), “Finike-Kaş Yolu (Finike-Demre Arası) Projesi ile güzergâh üzerinde ve ilişkili yerleşimlerde, sosyal ve ekonomik faydalar kadar, bölgedeki can ve mal güvenliğinin sağlanması da hedeflenmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

Halen kullanımda olan mevcut karayolunun (D-400) standartlarının düşük olduğu gerekçesiyle projelendirildiği kaydedilen proje tanıtım dosyasında, yeni otoyolun 4 şeritten oluşacağı belirtilerek, “Planlanan proje kapsamında 2x2 olarak yeniden projelendirilen Finike-Demre kesimin hayata geçirilmesi ile ulaşımın daha konforlu ve güvenilir olması sağlanacaktır” deniliyor.

Finike’nin yaklaşık 4 km doğusunda mevcut karayolunda başlayan yeni otoyolun güzergâhı, narenciye üretiminin yapıldığı ovayı ikiye bölerek Finike ilçe merkezini pas geçerek 7 kilometrelik bir tünelle Demre’nin Beymelek Mahallesi’ne ulaşıyor. Buradan kuzeybatıya doğru yönelen otoyol güzergâhı, Köşkerler Mahallesinin olduğu bölgeden Demre Çayı’nı köprü ile geçerek bir başka tünele giriyor. Myra ve Sura antik kentlerinin yakınından geçen otoyol, Kekova yolu üzerinden bir başka tünele giriyor. Kapaklı Mahallesi yakınlarında ÖÇK alanına giren otoyol, Hoyran Mahallesinden ve aynı adla anılan antik kentin kalıntılarının olduğu bölgeden geçerek Yavu Mahallesinde Demre-Kaş karayoluna bağlanarak son buluyor. Otoyol, Finike ve Demre ilçe merkezlerini pas geçerek trafiği doğrudan Kaş yoluna bağlayacak.

Her ay 234 dinamitli patlatma, 5 yıl sürecek

Finike’deki başlangıç noktasında ve Demre’ye bağlı Yavu Mahallesinde iki ayrı şantiye kurulması planlanan otoyol projesi için ayda 234 dinamitli patlatma öngörülüyor. Yaklaşık 5 yılda tamamlanması planlanan otoyol projesi için 4 yıl boyunca patlatma yapılacağı belirtiliyor.

2019 yılı verilerine göre 38 kilometrelik otoyol için belirlenen yatırım bedelinin 992.750.000 TL olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlara göre 5 yıl sürmesi planlanan inşaat faaliyetleri göz önüne alındığında bu rakamın en az üç katının aşılacağı belirtiliyor. Otoyolla ilgili en büyük maliyeti ise tüneller ve kamulaştırma bedelleri oluşturuyor. Yerel halk, mevcut karayolunun Finike ve Demre arasındaki yoğun virajlı kısmında yakın zaman önce genişletme çalışması yapıldığını, ayrıca Kumluca-Finike arasındaki kesimin de bölünmüş yola dönüştürüldüğü belirterek 38 kilometrelik yeni güzergâhın ilçe merkezlerini de pas geçmesinin doğru bir karar olmadığı görüşünü savunuyor.

Otoyolun bir kısmı Myra antik kentinden geçiyor

Otoyolun yaklaşık 1,4 kilometrelik kısmı Beymelek Mahallesi’ndeki 1. Derece doğal sit alanından, 300 metrelik kısmı ise Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) içerisinden geçiyor. Ayrıca otoyol güzergâhındaki 4,5 kilometrelik kısım da Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer alıyor. Köşkerler Mahallesinden bir köprü ile Demre Çayını geçen otoyol güzergâhı, buradan 1. derece arkeolojik sit alanı olan Myra antik kentinin koruma sınırına giriyor.

Projeden etkilenmesi muhtemel tescilli ya da henüz tescil edilmemiş olan taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin değerlendirmeye yer verilmeyen otoyolla ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasında, koruma bölgeleri için kurum ve kuruluşların uygun göreceği önlemlerin alınacağı belirtiliyor.

Antalya-Fethiye arasında planlanan turizm yolunun bir parçası olan otoyol projesi, Finike ve Kaş arasındaki 75 kilometrelik mesafeyi, 19 kilometre kısaltmayı öngörüyor. Ancak daha iyi sürüş konforu ve hızlı ulaşım sağlama uğruna seçilen güzergâh üzerindeki birçok doğal alan büyük ölçüde tahrip edilecek. Demre sınırlarındaki bazı alanlarda Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu ile de kesişen otoyol projesi Myra, Sura ve Hoyran gibi antik yerleşimlerin koruma sınırlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otoyol projesi ile ilgili hazırlanan ÇED raporunu ilgili yönetmeliğe uygun bularak 29 Mart 2019’da ÇED süreci başlatmıştı. Ulaştırma projelerinde ‘kamu yararı’ görüldüğü için yaratacağı yıkımlar göz ardı edilebiliyor.

AKP’li Uslu: Mevcut yol turizmin gelişmesine engel

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, geçtiğimiz yıl konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, Finike-Kumluca arasındaki mevcut yolun denize ulaşımı engellediği gerekçesiyle daha kuzeye kaydırılmasının gündeme geldiğini belirterek şunları dile getirmişti: “Finike-Kumluca arasında denizi ve kıyıyı şehirden, yerleşim noktalarından ayıran bir yol var. Bu yol pansiyonculuğun ve turizmin gelişimine engel oluşturuyor. Çünkü denize ulaşabilmek için şehirlerarası bir yolu geçmek gerekiyor. Seçim döneminde bu yolun daha kuzeye kaydırılması ve ilçe ile denizin birleşmesi talepleri geldi. Bu talep de karayollarına iletildi. Yolun kıyıdan kaldırılması ve daha kuzeye kaydırılması fikri doğrultusunda bir ön çalışma yapıldı. Tüm bu düşüncelerle karayolunun imar-tarım sınırına kaydırılması, sahildeki yolun kaldırılarak, butik turizm amaçlı değerlendirilmesi hususunda ön çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. Yolun tamamen tarım içine kaydırılması değil, tarım-imar sınırından geçmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.”

Gözler bakanlıkta

Daha önce 1/100 Binlik Çevre Düzeni Planına işlenen otoyol projesi son olarak uygulamaya yönelik olan 1/1000 ölçekli imar planına da eklendi. Bununla ilgili imar planı değişikliği geçtiğimiz ay Finike Belediyesi’nde askıya çıkarılmıştı. 25 Şubat’ta askı süresi dolan imar planı değişikliğinin ardından gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın atacağı adımda. Yerel halkın doğru bulmadığı 38 kilometrelik bölünmüş yol güzergâhında büyük bir yıkıma rağmen ısrar mı edilecek yoksa bölge kamuoyunun talepleri dikkate alınacak mı sorusu önümüzdeki günlerde yanıtını bulacak.

Finike’de yerel bir gazete tarafından ilçe merkezi ile Hasyurt, Sahilkent, Turunçova ve Yeşilyurt mahallelerinde yaşayan 1000 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anket sonucuna göre halkın yüzde 88,8’i yeni otoyol projesinin portakal bahçelerinin içinden geçmesine olumsuz bakıyor. Ankete katılan ilçe halkının yüzde 82,1’i ise mevcut sahil yolunun kullanılmasından yana görüş bildirdi.