377 kişinin mal varlıkları donduruldu: Listede kimler var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cemaat, IŞİD ve PKK yöneticileri ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

12 sayfalık kararda mal varlıklarının dondurulduğu açıklanan 365 kişi ve 12 kuruluşun listesi dört ayrı bölümden oluşuyor.

İlk listede Gülen Yapılanması'na, ikinci listede IŞİD'e, üçüncü listede PKK'ye, dördüncü listede ise DHKP-C'ye mensup oldukları belirtilen kişiler yer alıyor.

Mal varlıkları dondurulan 205 Cemaat üyesi arasında örgütün yöneticisi Fethullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK'den 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, yöneticileri Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, IŞİD üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.