35 yaşındaki doktor koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Haberi sosyal medyadan duyuran TTB, 35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde görevliyken virüse yakalandığını belirtti.
TTB’nin yaptığı açıklama şöyle:
"Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."