21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu'ndan Kış Konferansları

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu'nun organize ettiği 2021 Kış Konferansları 9 Ocak Cumartesi günü başlıyor.

Ankara Üniversite çatısı altında, 2011 Mayıs ayından başlayarak "21. Yüzyıl İçin Planlama" Kurultayları ve (2015 Nisanından itibaren) Seminerleri olarak düzenlenen çalışmalar bu kez "Emek ve Sosyal Politikalar" başlıklı olacak.

Cumartesi saat 14.00'te başlayacak konferansın yöneticisi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, konuşmacıları ise Doç Dr. Aziz Çelik ve Dr. Engin Ünsal olacak.

YouTube'da yayınlanacak programı buradan izleyebilirsiniz: