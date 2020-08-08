2001 krizinde yazar kasa fırlatan esnaf: Bugün esnaf olsam yine fırlatırım

2001 yılında dolar 1.20 lirayken, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak ülkenin ekonomisini protesto eden Ahmet Çakmak, dolar, avro ve altının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre, Çakmak, sosyal medyadaki tartışmalara yanıt vererek “Ben o eylemi yaptığım zaman esnaftım. Ancak bugün esnaf olsam ve aynı sıkıntıları yaşasam yemin ederim ki aynı şeyi yine yapardım. Neden tepkimi koymayayım” diye konuştu.

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkenin ekonomisini görünce çok üzülüyorum. Ekonomi düzgün yönetilmiyor. Ancak kimse sesini çıkaramıyor. Ya gerçekten mağdur değiller ya da korkuyorlar. Tarih boyunca böyle bir esnaf hareketi sadece 2001 yılında oldu. Ancak bugün insanlar korkuyor, hükümete laf edemiyor. Çünkü sağcılara FETÖ, solculara PKK damgası vuruluyor. İnsanlar bu damgayı yemek istemiyor.”

Çakmak, “Eylemi yaptıktan sonra bütün herkes yardım etmek istedi. Bülent Ecevit'in iyiliğinden başka bir şey görmedim. MHP'li Mehmet Şandır ne ihtiyacımız varsa gönderiyordu. O günlerde derdini anlatan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı. Ancak bugün öyle değil” dedi.

AKP'yle birlikte kariyer basamaklarını tırmanmıştı

2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa atmasıyla krizin sembolü hale geline gelen Ahmet Çakmak’ın elinden AKP'nin tutttuğu ortaya çıkmıştı. 2009 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile iletişime geçerek kendisinden iş isteyen Çakmak, bu tarihten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde önce işçi olarak göreve başlamış, ardından hizmetli kadrosuna, onun ardından memur kadrosuna, onun ardından şef kadrosuna yerleştirilmişti.