2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun’da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit Çelik ve Isparta Yalvaç 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Mesut Arı’nın COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurarak başsağlığı diledi.

#ölüyoruz



Giresun'da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit ÇELİK'i

COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/2yPjtYVZeK — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 17, 2020