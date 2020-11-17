2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, Giresun ve Isparta'da iki sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun’da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit Çelik ve Isparta Yalvaç 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Mesut Arı’nın COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurarak başsağlığı diledi.